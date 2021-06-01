Demet Özdemir’den ‘mini şort’lu paylaşım

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01/06/2021

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Demet Özdemir’den ‘mini şort’lu paylaşım

Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemde olan güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya sayfasını sıklıkla kullanan ünlü isimlerden biri. Özdemir son olarak mini şortuyla dikkat çekti.

Demet Özdemir, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açmıştı.

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Özdemir'in mini şortuyla ayna karşısında verdiği pozu büyük beğeni topladı. 

01/06/2021 18:12
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TAGS: magazin, demet özdemir, haberkibris
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