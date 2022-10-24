Demet Özdemir'in anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti!

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24/10/2022

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Demet Özdemir'in anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile hayatını birleştiren Demet Özdemir, anneannesi Naziye Yener'i kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz ağustos ayında, şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir aldığı acı haberle sarsıldı.

Özdemir, anneannesi Naziye Yener'in vefat ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı dua emojisiyle paylaşan Özdemir herhangi bir açıklama yapmadı.

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi.

24/10/2022 20:36
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TAGS: Demet Özdemir’in anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti!
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