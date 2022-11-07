Demet Özdemir'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos ayının son günlerinde nikah masasına oturmuştu. Düğün telaşının ardından işlerine dört elle sarılan Özdemir, kendini ödüllendirdi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, sokakların tozunu attırmaya hazırlanıyor. Özdemir, bu kez kendine bir Volvo S 90 aldı. Demet Özdemir'in yeni oyuncağının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan Özdemir, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından bahsettiriyor.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos tarihinde Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle evlenmişti. Özdemir, düğün telaşının ardından işlerine dört elle sarıldı.

Dijital platformda yayınlanan dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu, birbiri ardına yaptığı iş birliklerin ardından kendini ödüllendirdi. Akıllı yatırımlar yapmayı seven Demet Özdemir, bu kez kendine bir Volvo S 90 aldı. Demet Özdemir'in yeni oyuncağının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Özdemir, araç için 2.5 milyon lira ödedi. Güzel oyuncu, şimdiden sokakların tozunu attırmaya hazırlanıyor.

30 yaşındaki Özdemir, dijital platformda yayınlanan dizisiyle büyük beğeni topluyor.

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07/11/2022 11:01