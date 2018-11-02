Demir Eksikliği Olanlar Nasıl Beslenmeli?
Diyetisyen Denizgil, demir eksikliği olanların nasıl beslenmesi gerektiğini yazdı.
02/11/2018
Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda demir eksikliği olanların nasıl beslenmesi gerektiğini yazdı:
Leman Denizgil'in yazısı şöyle:
Demir Eksikliği Nedir?
Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıdır.
Demir Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
- Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi
- Nefes almada güçlük
- Bulanık görme, uykusuzluk, titreme, iştahsızlık
- Çarpıntı
- Sinirlilik
- Bağışıklık sisteminde zayıflık
- Solgun cilt, dişeti
- Tırnaklarda kırılmalar
- Yiyecek dışındaki şeylere istek. Örneğin: toprak, buz gibi,
İlaç Tedavisi Besinlerle Desteklenmeli!
Hekim tarafından önerilen ilaç tedavisi çok düzenli bir şekilde uygulanmalı ve bu tedavi, demir yönünden zengin besinlerle desteklenmelidir.
En iyi demir kaynağı besinler!
- Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti
- Yumurta
- Üzüm ve pekmez
- Kuru baklagiller
- Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler
- Yeşil yapraklı sebzeler ( ıspanak, pazı )
- Fındık, fıstık ve susam
Günlük gereksinim
- Erkekler için 10 mg
- Kadınlar için 18 mg
- Gebelik döneminde 27 mg
- Emzirme dönemi 18 mg
- Ergenlik dönemi 15 mg
- Çocuk için 10 mg
Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu besinleri C Vitamini ile birlikte tüketmektir!
- Her öğünde bol limonlu yeşillikler ve bu yeşilliklerden oluşan karışık bir salata, demir emilimi artırmaktadır.
- Yumurta tüketilirken yanına taze sıkılmış portakal veya greyfurt suyu tercih edilmesi, yumurtadaki demirin daha fazla emilmesini sağlamaktadır.
- Yumurta haşlama yerine bazen menemen gibi pişirilip; yeşil, kırmızıbiber, domates ve soğanla C vitamini kazandırıldığında, demirin alımını artırılmış olur.
- Kurubaklagil ve tahıllı yemekler; yanında mutlaka bol maydanozlu, marullu, domates ve limonlu salata ile tüketildiğinde, tahıl ve baklagillerin içindeki demir daha fazla emilir. Ayrıca bu besinler kıyma, parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır.
- Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.
- Kahvaltılarda 1- 2 tatlı kaşığı kadar pekmez günlük demir ihtiyacının çoğunu karşılamaktadır. Özellikle keçiboynuzu pekmezi demir yüksek demir içerir.
- Ara öğünlerde; kuru meyvelerden kayısı, dut ve kuru üzüm, günlük demir alımına katkıda bulunur.
- Yemeklerle çay ve kahve tüketmeyin. Çay ve kahveyi ara öğünlerde tüketmek gerekir. Özellikle çayda bulunan fitat ve tanenlerin demir emilimini azaltmamaları için, çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır.