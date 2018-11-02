Demir Eksikliği Olanlar Nasıl Beslenmeli?

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda demir eksikliği olanların nasıl beslenmesi gerektiğini yazdı:

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Demir Eksikliği Nedir?

Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıdır.

Demir Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi

Nefes almada güçlük

Bulanık görme, uykusuzluk, titreme, iştahsızlık

Çarpıntı

Sinirlilik

Bağışıklık sisteminde zayıflık

Solgun cilt, dişeti

Tırnaklarda kırılmalar

Yiyecek dışındaki şeylere istek. Örneğin: toprak, buz gibi,

İlaç Tedavisi Besinlerle Desteklenmeli!

Hekim tarafından önerilen ilaç tedavisi çok düzenli bir şekilde uygulanmalı ve bu tedavi, demir yönünden zengin besinlerle desteklenmelidir.

En iyi demir kaynağı besinler!

Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti

Yumurta

Üzüm ve pekmez

Kuru baklagiller

Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut gibi kuru meyveler

Yeşil yapraklı sebzeler ( ıspanak, pazı )

Fındık, fıstık ve susam

Günlük gereksinim

Erkekler için 10 mg

Kadınlar için 18 mg

Gebelik döneminde 27 mg

Emzirme dönemi 18 mg

Ergenlik dönemi 15 mg

Çocuk için 10 mg

Demir emilimini artırmanın önemli bir yolu besinleri C Vitamini ile birlikte tüketmektir!

Her öğünde bol limonlu yeşillikler ve bu yeşilliklerden oluşan karışık bir salata, demir emilimi artırmaktadır.

Yumurta tüketilirken yanına taze sıkılmış portakal veya greyfurt suyu tercih edilmesi, yumurtadaki demirin daha fazla emilmesini sağlamaktadır.

Yumurta haşlama yerine bazen menemen gibi pişirilip; yeşil, kırmızıbiber, domates ve soğanla C vitamini kazandırıldığında, demirin alımını artırılmış olur.

Kurubaklagil ve tahıllı yemekler; yanında mutlaka bol maydanozlu, marullu, domates ve limonlu salata ile tüketildiğinde, tahıl ve baklagillerin içindeki demir daha fazla emilir. Ayrıca bu besinler kıyma, parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır.

Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.

Kahvaltılarda 1- 2 tatlı kaşığı kadar pekmez günlük demir ihtiyacının çoğunu karşılamaktadır. Özellikle keçiboynuzu pekmezi demir yüksek demir içerir.

Ara öğünlerde; kuru meyvelerden kayısı, dut ve kuru üzüm, günlük demir alımına katkıda bulunur.