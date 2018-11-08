Demir eksikliğinin nedenleri nelerdir?

Demir eksikliğinin nedenlerine yönelik açıklamada bulunan Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, kalsiyum ve demir yüklü besin maddelerinin birlikte tüketilmesi durumunda vücuda bir katkı sağlamadan vücuttan atıldığını söyledi. Türkiye’de bu konunun ciddiye alınmadığını ifade etti.

Demir eksikliğinin özellikle kadınlarda daha yoğun olarak görüldüğünü, bunun günlük hayatı etkileyecek ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Eryılmaz, şunları söyledi: “İleri derecedeki demir eksiklikleri bayılma, saçlarda dökülme, tırnak kırılmaları, dudakta çatlama, ağız kenarlarında yaralar gibi yaşamı oldukça olumsuz etkileyebilecek rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Demir eksikliğinin olup olmadığını anlamak için dahiliye uzmanına gidilmesi gerekir. Doktorunuz gerek görürse size demir minareli verecektir. Fakat demir minarelini besinler yoluyla da almanız mümkün. Zaten özel bir rahatsızlığınız yoksa yanlış beslenmeden dolayı demir eksikliği yaşıyorsunuzdur.

Kırmızı et, tavuk, balık, kuru baklagiller, kuru yemişler, kuru meyveler, koyu yeşilli sebzeler, yumurta ve pekmez demir minareli yönünden oldukça zengindir. Bunları tüketmenize rağmen hala demir eksikliğiniz varsa o zaman bu besinleri yanlış tüketiyorsunuz demektir. En çok yapılan hatalardan biri kırmızı etin yanında yenilen yoğurt, ayran özellikle dönerin yanında biz bunu yoğunlukla tüketiyoruz.

Balığın yanında tüketilen yoğurtlu mezeler, tavuğun yanındaki yoğurt, ayran, yumurtanın yanındaki peynir ve süt. Çocuklarımıza daha besleyici bir ara öğün oluşturabilmek için yoğurdun içine konulan pekmez, kuru meyveler ve kuru yemişlerle tüketilen süt ve bu gibi birleşimleri yaparsak bu sefer demir eksikliğine sebep oluruz.” dedi.

Kırımızı et, tavuk ve balığın yanında bol salata tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Diyetisyen, “Salataya limonda eklediğiniz de C vitamini yönünden oldukça zengin olacak. C vitamini, demir minarelinin emilmesine çok daha yardımcı oluyor. Yoğurdun içine çocuğunuza daha besleyici olsun diye eklediğiniz pekmezin yerine bal koyabilirsiniz. Kuru meyvelerin, kuru yemişlerin yanında tükettiğiniz sütün yerine 2 saat sonra tükettiğiniz süt çok daha iyi bir besin kaynağı olur.

Kahvaltıda peynirle yumurtayı ayırın diyeceğim fakat bunun çok hayali ve kimsenin yapmayacağının farkındayım. Bunun yerine en azından yumurtanın yanına sabah kahvaltısına koyduğunuz sütü iptal edebilirsiniz. Çocuklarınıza süt yerine portakal suyu verebilirsiniz. Kendiniz de sabah kahvaltılarında ıhlamur gibi adaçayı gibi C vitamininden zengin bitki çayları tüketebilirsiniz” diye konuştu.

Çay, kahve, bira, şarap gibi sıvıların içerisinde bulunan ‘tanen’ adlı maddenin demirin emilimine engel olduğunu kaydeden Eryılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Maalesef sabah kahvaltılarında çayın yanında kahveyi tüketmemek gerekiyor. Kahvaltıdan hemen sonra tükettiğimiz Türk kahvesinde sıkıntı var. Onları ana yemeklerden 2 saat sonra tüketmenizde fayda var. Eğer sizde demir eksikliği varsa sadece bunlara dikkat ederek demir eksikliğiyle savaşabilirsiniz.” dedi.