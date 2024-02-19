Demir: İstatistik Kurumu, bilimsel verilerle çalışmalarına devam ediyor

Başbakanlık İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, BRT’de kurumun gündeminde bulunan konuları değerlendirdi.

İstatistik Kurumu’nun ülkenin en değerli kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Demir zaman zaman yanlış eleştirilerin kurum çalışanlarını üzdüğünü söyledi

Demir “İstatistik Kurumu verileri tamamen bilimsel gerçekler ve şeffaflık ilkesi ile hazırlanmaktadır. son zamanlarda yapılan bazı ilişkilere gerçekten üzülüyoruz üzerinden istatistik kurumu üzerinden hükümet eleştirisi doğru değildir istatistik kurumu siyasi bir makam değildir. Her türlü veri web sayfamızda yayınlanmaktadır isteyen ve kurumumuzdan temin edebilir” dedi.

İrfan Tansel Demir,” Enflasyon hesaplaması yönteminde son dört yıl değil 2015’ten itibaren incelenmeli.

O zaman her şey çok daha net anlaşılacaktır” diye ekledi.

Nüfus Sayımının ana gündem maddelerinden birisi olduğuna işaret eden Demir, gelinen noktada ülkede bir nüfus sayımı gerekliliğinin açık olduğunu, yakın zamanda bir nüfus sayımı yapmak için hazırlıkların son safhaya geldiğini söyledi

Demir “Nüfus sayımını insanları evlerine kapatmak yerine adrese kayıtlı sistemli yapacağız. Gerekli yasal hazırlıklarımız devam ediyor. Eksik yasalarımız tamamlanacak konuyla ilgili en önemli görevlerden biri de belediyelerin. Her belediyelerimiz adres kayıt sistemini güncellediği zaman 5-6 aylık süre içerisinde nüfusunuz belirlenecek” dedi.

Enflasyon hesaplamada sepet yönetiminin güncelleneceğini ifade eden Demir, “Enflasyon hesaplaması, sepet güncel değil diye doğru çıkmıyor demek doğru değil. Biz şu an 2015 sepetini kullanıyoruz ve şu bilinsin ki bu sepet kamu çalışanlarının lehine” şeklinde konuştu.