'Demir Kadın Neslican' vizyon için hazır

19 yaşında kanser teşhisi konan Neslican Tay’ın, hastalıkla mücadelesini konu alan “Demir Kadın Neslican” filminin çekimleri tamamlandı. Film, 7 Ocak 2022’de vizyona girecek.

KANSER tedavisi gördüğü sırada yaşama tutunma mücadelesiyle birçok kişiye umut veren Neslican Tay’ın hayat hikâyesini konu alan “Demir Kadın Neslican” filminin çekimleri tamamlandı. 19 yaşında kanser teşhisi konulan ve 2 yıl önce vefat eden Neslican Tay’ı canlandırmak için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak’ın filmden kareleri sosyal medyada yer aldı.





7 OCAK’TA BEYAZPERDEDE

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin kadrosunda Naz Çağla Irmak’ın yanı sıra Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor. Film, 7 Ocak 2022’de beyazperdede yerini alacak.

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18/10/2021 14:50