Demir Kubbe, hava savunma sisteminin devreye girdiği açıklandı

Sigmalive , “ Kıbrıs’ta Demir Kubbe hava savunma sistemi, Savaş uçaklarından roketlere kadar her şeyi engelleyecek” diye haber yayımladı.

Haberde, “Demir Kubbe” için karar verildi. “Iron Dome”

(Demir Kubbe) artık Kıbrıs’ta bulunuyor” denildi

Doğrudan güvenilir ve doğrulanmış bilgilere göre, İsrail’in son teknoloji hava savunma sisteminin ilk partisi yalnızca Kıbrıs’a varmış olmakla kalmadı, aynı zamanda Ulusal Muhafızlar’ın elinde ve operasyonel hazır durumda.

Habere göre, Sipariş edilen diğer parçaların yakın zamanda Güney Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor ve böylelikle Kıbrıs’ın yeni hava savunma şemsiyesi tamamlanacak.

Ekim 2021’de, Anastasiadis hükümeti döneminde başlayan çalışmanın, Hristodulidis hükümeti ile tamamlanacağı yazıldı

Haberde “ İsrail’in temel savunma silahlarından biri olan Demir Kubbe, geniş bir tehdit yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanacak ve düşman savaş uçaklarından roketlere ve füzelere kadar her şeyi engelleyebilecek” denildi

Sistemin, Yunanistan ile uyumlu çalışacağı açıklandı