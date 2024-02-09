Demir Öztoprak'a Güneyde Eak ve Koa'dan Anlamlı Ödül

Güney Kıbrıs’ta Keravnos U18 basketbol takımında forma giyen sporcumuz Demir Öztoprak ödüle layık görüldü.

Her yıl belirlenen başarılı sporcuların ödüllendirildiği Kıbrıs Spor Yazarları Birliği ( EAK ) ve Kıbrıs Spor Örgütü ( KOA) organizasyonundaki gecede Demir büyük gurur yaşadı. Kıbrıs Cumhuriyeti U16 Milli Takımında Avrupa Şampiyonasındaki performansıyla takdir edilen Demir Öztoprak 2023 yılının "Gelecek Vaad Eden Sporcu" ödülünü aldı.

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