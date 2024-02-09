Demir Öztoprak'a Güneyde Eak ve Koa'dan Anlamlı Ödül
09/02/2024
Güney Kıbrıs’ta Keravnos U18 basketbol takımında forma giyen sporcumuz Demir Öztoprak ödüle layık görüldü.
Her yıl belirlenen başarılı sporcuların ödüllendirildiği Kıbrıs Spor Yazarları Birliği ( EAK ) ve Kıbrıs Spor Örgütü ( KOA) organizasyonundaki gecede Demir büyük gurur yaşadı. Kıbrıs Cumhuriyeti U16 Milli Takımında Avrupa Şampiyonasındaki performansıyla takdir edilen Demir Öztoprak 2023 yılının "Gelecek Vaad Eden Sporcu" ödülünü aldı.