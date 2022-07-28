Demir yolu çalışanlarından 24 saatlik grev

İngiltere’de demiryolu çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle 24 saatlik greve gitti. Grev sebebiyle ulaşımda ciddi zorlukların yaşandığı görüldü.

Londra’da yaklaşık 40 bin çalışanın grev yapmasıyla İngiltere’nin dört bir yanında ulaşım sıkıntıları yaşanıyor. Halk seyahat planlarını değiştirmek zorunda kalırken, alternatif ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalıyor.

İngilere’nin en büyük sendikalarından olan Tren, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası( RTM) ve Raylı Ağ Sendikası (Network Rail), çalışanların ücret ve çalışma koşullarıın iyileştirilmesi için 24 saatik işini bıraktı.

İngiltere’de, tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabiliyor

Uzmanlar, bu grevin son 30 yılın en ciddi sonuçlara yol açan iş bırakması olduğunu belirtti. Sendikalar ise ilerleyen günlerde yeni grevlerin planlandığını duyurarak bunun henüz bir başlangıç olduğunu belirtti.

Sendikalar 30 Temmuz ve 13 Ağustos'ta tüm gün boyunca iki kez daha greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.

İşçi sendikası Aslef'in Genel Sekreteri Mick Whelan, yaptığı değerlendirmede, "Greve gitme kararı almamıza şirketler neden oldu. Bu şirketleri de (iktidardaki) Muhafazakar Parti yönlendirdi. Hayat pahalılığı ile uyumlu bir ücret artışı talep ediyoruz. 2021 yılında satın alabildiklerimizi, 2022 yılında da alabilir durumda olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Son bir yıldır devam eden İngiliz hükümeti ile demir yolu şirketleri ve işci sendikaları arasındaki gerginlik giderek büyümeye devam ediyor. Uzmanlara göre ise, Kovid-19 salgınının seyahat alışkanlıklarını değiştirmesiyle şiketler, gelirin azalması ve maliyetlerin artışını dengelemekte güçlük çekiyor.

Tren yolculuklarında büyük bir düşüş görüldü

Evden çalışmanın artışta olduğu bu dönemde tren yolculukları giderek azalıyor. Salgın öncesi yılda 1,7 milyon insan yolculuk yaparken bu yılda 1 milyona kadar düşmüş durumda.

Salgın döneminde İngiliz Hükümeti mali olarak zorluk yaşayan şirketlere “acil durum finansmanı” yardımında bulunmuştu. Demir yolu şirketleri ise hükümetin bu yardımının son bulmasıyla, yükselen maliyet sebebiyle çalışanlara yapılan maaş artışlarını %8 seviyesinde sınırlamayı planlıyor.

Greve giden binlerce çalışan son 40 yılın en yüksek enflasyonu kaşısında ezildiklerini belirtti. Bu nedenle ücret artışlarının enfasyon ile uyumlu olmasını talep ediyorlar.

İngiliz hükümeti ise sendikaların grev kararlarını sert bir dille eleştiriyor

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sendikalarla herhangi bir görüşme yapmayacağını belirtirken Dışişleri Bakanı Liz Truss ise sendikaların grev kararını “militan eylemler” olarak tanımladı.

Truss, ileride ülke ekonomisini sekteye uğratan benzer grevlerin engellenmesi için elinden geleni yapacağını belirtirken, ülkede devam eden 24 saatlik grevin yarın öğleye kadar sürmesi bekleniyor.

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28/07/2022 11:16