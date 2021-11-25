Demir yumruğun umuda yolculuğu

27 Kasım Cumartesi günü kemer yolundaki hedefi doğrultusunda ringe çıkacak olan Metin Turunç adadan ayrıldı

KKTC Milli boksörü Metin Turunç, 27 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da yapacağı müsabaka için bugün sabah antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrıldı. Avrupa şampiyonluğu kemeri yolunda son 2 maçı kalan Turunç, İstanbul’da yapacağı müsabakadan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İstanbul yolculuğu öncesinde Ercan havalimanında açıklama yapan milli boksör Metin Turunç, artık sürecin sonuna doğru geldiklerini, Cumartesi İstanbul’da yapacağı müsabaka öncesinde kendisini hazır hissettiğini belirtti. Hedefin kesinlikle galibiyet olduğunu belirten Metin Turunç, mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyledi.

Sunat Atun başarı diledi

Ekonomi ve Enerji bakanı Sunat Atun, İstanbulda’ki müsabaka öncesinde milli boksör Metin Turunç’a başarı diledi. Metin Turunç’u kabulünde konuşan Sunat Atun, Metin’in ülke adına son dönemde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, İstanbul’da yapacağı müsabaka da Metin’ başarı diledi.

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25/11/2021 11:52