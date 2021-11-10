Demir Yumruğun zor mesaisi

KKTC Milli Boksörü Metin Turunç on günün içinde iki müsabakaya çıkacak

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10/11/2021

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Demir Yumruğun zor mesaisi

Avrupa Şampiyonluğu kemer yolundaki yolculuğuna devam eden demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, zor mesaiye hazırlanıyor.

Önce 28 Kasım’da İstanbul’da ardından ise 8 Aralık’ta Ukrayna’da ringe çıkacak olan Milli Boksör Metin Turunç, antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Zorluk derecesi yüksek peş peşe iki karşılaşmaya çıkacağını ifade eden Milli boksör Metin Turunç, sabahı koşu ve yüzme akşamı ise salonda çalışarak geçirdiğini söyledi. 

Kemer’e artık çok kısa bir dönem kaldığının altını çizen Metin Turunç, önce İstanbul ardından ise Ukrayna mesailerinin olduğunu bu nedenle yaptıkları planlamalar doğrultusunda çalışmalarına antrenörü Dindar Gölçek ile devam ettiklerini söyledi. İstanbul durağı adına önlerinde 15 günlük süre kaldığını, 28 Kasım’da ki müsabaka için 25 Kasım tarihinde adadan ayrılacaklarını söyleyen Metin Turunç, şu an itibariyle planlamaları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

10/11/2021 14:07
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TAGS: Metin Turunç
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