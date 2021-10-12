Demir yumruk adadan ayrıldı

Perşembe günü Ukrayna’da ringe çıkacak olan milli boksör Metin Turunç bugün sabah adadan ayrıldı.

Kemer yolunda emin adımlarla ilerleyen milli boksör demir yumruk lakaplı Metin Turunç 14 Ekim Perşembe günü yapacağı müsabaka için bugün sabah antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrıldı. Havalimanında açıklama yapan milli sporcu Metin Turunç, kemer yolunda emin adımlarla ilerlediklerini artık kemer karşılaşmasına kısa süre kaldığını, bu nedenle Ukrayna’da yapacağı karşılaşmayı da kazanarak yoluna devam etmek istediğini söyledi. Antrenör Dindar Gölçek ise yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını ve Ukrayna mesaisine başladıklarını belirtti. Metin’in mental ve fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu söyleyen antrenör Dindar Gölçek, yine zaferle döneceklerine inandığını sözlerine ekledi. 14 Ekim Perşembe günü Ukrayna’da boks karşılaşmasına çıkacak olan Metin turunç, 15 Ekim Cuma akşamı yurda dönecek.

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12/10/2021 10:21