Demir yumruk adaya döndü

KKTC Milli Boksörü Metin Turunç 27 Kasım Cumartesi günü nakavt’la kazandığı karşılaşma sonrası dün akşam adaya döndü

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29/11/2021

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Demir yumruk adaya döndü

KKTC Milli Boksörü Metin Turunç İstanbul’da başarısına bir yenisini ekleyerek, dün akşam antrenörü Dindar Gölçek ile adaya döndü. İstanbul’da Cumartesi akşamı çıktığı müsabakayı rakibini nakavt ederek sonlandıran Metin Turunç, galibiyet serisine bir yenisini daha eklemiş oldu. Avrupa şampiyonluğu kemere yolunda son 1 maçı kalan Metin Turunç, bu müsabaka sonrasında artık gözünü 8 Aralık’ta Ukrayna’da yapacağı maça çevirdi. Dün akşam adaya dönüşü sonrasında açıklama yapan Metin Turunç, keyifli ve dirençli bir mücadeleyi İstanbul’da iyi sonuçla geride bıraktığını söyledi. Bugünden itibaren artık bu maçın geride kaldığını ifade eden Metin, 8 Aralık’ta Ukrayna’da yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağını sözlerine ekledi.

29/11/2021 11:03
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TAGS: metin turunç
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