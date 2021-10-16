Demir yumruk hedefe kilitlendi

14 Ekim’de Ukrayna’da çıktığı müsabakayı nakavt ile kazanan milli boksör demir yumruk lakaplı Metin Turunç adaya döndü. Dün akşam geç saatlerde adaya antrenörü Dindar Gölçek ile dönen Metin Turunç, adaya dönüşünde hem müsabaka hem de önündeki süreçle ilgili olarak açıklama yaptı.

Hedefimiz belli: Milli boksör Metin Turunç Ercan Havalimanında yaptığı açıklamada zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmayı galibiyetle geride bıraktıklarını kemer yolculuğuna emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Avrupa Şampiyonası adına artık çemberin daraldığını ve sürecin yaklaştığını ifade eden Turunç, Ukrayna’da ki maçın artık geride kaldığını, önündeki zorlu sürece hazırlanacağını ifade etti.

İyi durumdayız: Metin Turunç’un antrenörü Dindar Gölçek ise Ercan Havalimanında yaptığı açıklamada yine güzel bir sonuçla adaya döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Metin’in her geçen maç performansının daha üstte olduğunu belirten Gölçek, bununda kemer yolunda ki zorlu süreçte çok önemli olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası kemer maçı öncesinde önlerinde keskin 3 virajın olduğunu ifade eden Dindar Gölçek, önlerinde bulunan İstanbul’da ki müsabaka için çalışmalara kısa süre içinde başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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16/10/2021 10:17