Demir yumruk İstanbul'a hazırlanıyor

3 Eylül’de İstanbul’da ringe çıkacak olan KKTC mili boksörü demir yumruk lakaplı Metin Turunç müsabakanın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Sabah yüzme, öğlen öncesi koşu, akşamüzeri ise salon çalışmaları ile İstanbul’da yapılacak olan müsabakaya hazırlanan Turunç, Ukrayna ve Arnavutluk sonrasında 3 Eylül’de yapacağı müsabakadan da zaferle dönmek istiyor. Antrenör Barış Cambulat eşliğinde sabahı havuzda geçiren Metin Turunç, müsabakaya kısa süre kala hem kondisyon hem de dayanıklılık adına çalışmalarına devam ediyor.

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26/08/2021 09:35