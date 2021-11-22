Demir yumruk kampa girdi

Avrupa Şampiyonluğu kemer yolundaki yolculuğunda artık sona yaklaşan demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 27 Kasım’da İstanbul’da yapacağı müsabaka öncesinde bugün sabah kampa girdi. Antrenörü Dindar Gölçek nezaretinde kampa giren milli boksör Metin Turunç, 27 Kasım Cumartesi günü yapacağı müsabaka için 25 Kasım Perşembe günü adadan ayrılacak.

Zorluk derecesi yüksek iki maçın kendisini beklediğini ifade eden demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, İstanbul’da ki müsabaka öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını bugün sabah itibariyle kampa girdiklerini söyledi. 25 Kasım Perşembe günü antrenörü Dindar Gölçek ile adadan ayrılacaklarını ifade eden Metin Turunç, artık maç saatini beklediklerini, mental ve fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini sözlerine ekledi.

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22/11/2021 10:53