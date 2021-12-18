Demir Yumruk kampa girdi

Aldığı iyi sonuçların ardından Avrupa Şampiyonluğu kemer maçına çıkacak olan Metin Turunç bugün öğlen antrenörü Dindar Gölçek ile birlikte kampa girdi. 22 Aralık Çarşamba günü Ukrayna’da kemer maçına çıkacak olan Demir Yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç, 20 Aralık Pazartesi sabah adadan ayrılacak. Çok zorlu bir süreci geride bırakarak kemer maçına çıkmayı elde eden Turunç, kamp öncesi verdiği demeçte, artık Avrupa şampiyonluğuna çok yakın olduğunu ve adaya kemeri getirmek için son maça çıkacağını sözlerine ekledi.

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18/12/2021 17:20