Demir Yumruk kemeri nakavtla korudu

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01/07/2022

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Demir Yumruk kemeri nakavtla korudu

Kemer koruma maçını kazanarak yenilmezlik serisine bir yenisini ekleyen Milli Boksör Metin Turunç adaya döndü. Rakibini ikinci rauntta nakavtla geçen Turunç, mutluluğunu adaya dönüşü ile birlikte dile getirdi. Turunç yaptığı açıklamada yine zaferle döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, unvanını koruduğu için son derece mutlu olduğunu söyledi. Önünde şimdi bir dinlenme süreci olduğunu ifade eden Metin Turunç, yeni planlamanın bu dinlenme süresinden sonra belli olacağını sözlerine ekledi.

01/07/2022 19:36
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TAGS: Demir Yumruk kemeri nakavtla korudu
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