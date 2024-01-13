Demircan anısına üçüncü kez yarışacaklar

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13/01/2024

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Demircan anısına üçüncü kez yarışacaklar

 

KKTC Atletizm Federasyonu, ülke atletizmine önemli hizmetleri bulunan Orhan Demircan’ın adını yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede üçüncüsü düzenlenecek Orhan Demircan Atmalar Şampiyonası, 6 Şubat 2024 Salı günü Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyona aynı zamanda 20-21 Şubat 2024 tarihlerinde Mersin, Nevin Yanıt Atletizm Stadı’nda yapılacak olan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Bursa Olimpik Atletizm Sahası’nda yapılacak Nurullah İvak Atmalar Kupası’na seçme amacı da taşıyor.

U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde düzenlenecek olan 3. Orhan Demircan Atmalar Şampiyonasına kayıt yaptırmak isteyenler, federasyonun Facebook sayfasında yayınlanan link üzerinden kayıtlarını ferdi olarak yaptırabilecekler.

13/01/2024 16:03
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TAGS: Demircan anısına üçüncü kez yarışacaklar
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