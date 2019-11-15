Demircioğlu: Özürlerimi kamuoyu ile paylaşırım

KKTC’nin 36’ncı Kuruluş Yıldönümü için düzenlenen törende, kürsü arkasına yerleştirilen panoda yapılan tarih hatası konusunda Haber Kıbrıs’a ulaşan yetkili firma Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu hatanın kasıtlı olmadığını, teknik bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

"2019" YERİNE "2018" YAZILDI

Tören işlerini yetiştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ve hatanın gözden kaçtığını belirten Demircioğlu hatanın kasıt içermediğine vurgu yaptı.

Demircioğlu’nun açıklaması şöyle:

Öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlarım, Şirketimiz uzun yıllardır 20 Temmuz ve 15 Kasım törenlerimizin işlerini yapmaktadır, bu yılki tören için de sabit selamlama ve Cumhurbaşkanımızın konuşma platform işleri tarafımızca yapılmıştır.

Bu tören için hazırlanan tüm logo ve görseller de hem devlet yetkilileri hem de bizim tarafımızdan kontrol edilmektedir. Kontrol sonrası verilen onay ile beraber işlemler yapılmaktadır.

Yapılan tüm işlerde 2019 tarihli logo ve gözükmekte olup bahse konu görseldeki logo da 2019 tarihi ile hazırlanmıştır, Üretim sırasında bilgisayar kaynaklı bir arızadan dolayı kapatılan eski tarih üste çıkmıştır,

Oluşan hatadan dolayı en çok üzülen logoyu hazırlayan şahsım ve tüm işleri eksiksiz ve zamanında hazırlamaya çalışan personelimiz olmuştur.

Durumu Kamuoyu ile paylaşır oluşan durumdan dolayı herhangi bir art niyet aranmamasını diler, derin üzüntü duyduğum bu konu ile ilgili özürlerimi kamuoyu ile paylaşırım.

15/11/2019 17:56