Demirhan - Balikesir Kavşağına Büyük Proje

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, "Mağusa Yolu Demirhan Balıkesir Kavşağı Dinamik (Akıllı) Sinyalizasyon Projesi Mal ve Hizmet Alımı” ihalesini tamamladı, imzalar atıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, bölgedeki yatırımlarına devam ediyor.

Bölgedeki sorunları tek tek yerinde tespit ederek çözüm bulan Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, "Mağusa Yolu Demirhan Balıkesir Kavşağı Dinamik (Akıllı) Sinyalizasyon Projesi" ihalesini tamamladı.

Demirhan - Balıkesir yolunda her gün yaşanan trafik sıkışıklığına çözüm olacak projenin ihalesini Elnaz Trading Ltd. aldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile yüklenici firma Elnaz Trading Ltd. Direktörü Hasan Paralik bugün imzaları atarak proje için startı verdi.

Dinamik kavşak kontrol sistemi sağlanacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan bir adet kavşağın araç yoğunluğunu baz alan dinamik kavşak kontrol sisteminin tesis edilmesini sağlayacak proje, kavşakların dinamik olarak yönetilmesini amaçlıyor.

Kurulacak olan dinamik sistemle, kavşaklara bağlı yönlerden görüntü tabanlı olarak toplanacak yoğunluk, işgaliye ve araç sayım verileri sistem dahilinde bulunan dinamik kavşak yönetimi

algoritmaları tarafından değerlendirilerek kavşağın anlık yoğunluk verileri ışığında yönetilebilecek.

Bu sistemle, sabit süreli kavşak yönetimi sona erecek ve anlık olarak yoğunluk bazlı kavşak yönetimi sağlanacak. Bu sayede araç yoğunluğunun göreceli yüksek olduğu yönlere verilen yeşil süresi uzayacak ve kavşak kapasite kullanımı yükselecek. Kavşağa uzaktan erişimin de sağlanacağı sistemle, kavşak gözlemlenebilecek, arıza alarm takibi yapılabilecek.