Demirhan’da akıl almaz kaza!

Demirhan’da bugün 19.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkar araç önce restaurantın park yerinde bulunan araçlara çarptı, ardından da restaurant içerisine girerek durabildi.

Kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“21.07.2019 tarihinde saat 19.30 sıralarında Demirhan’da, Gazimağusa istikametine doğru seyreden Ahmet KASLI (E 46) yönetimindeki ME 607 plakalı salon araç ile Dört Kardeşler restaurant önüne geldiği zaman yolun solundan çıkarak restaurantın park yerinde park halinde bulunan Selda HAN (K 45) sorumluluğunda bulunan GK 781 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle savrulan GK 781 plakalı araç önce restaurantın park yerinde bulunan Vedat CAN (E 19) sorumluluğundaki ET 987 plakalı araca daha sonra Dört Kardeşler isimli restauranta ait RG 158 plakalı motosiklete çarpıp restaurant içerisine girerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan ME 607 plakalı araç sürücüsü Ahmet KASLI ve restaurant içerisinde müşteri olarak bulunan Ahmet TONGAR (E 9) yaralanarak LDH’de müşahede altına alınmışlardır. Tedavileri sürüp soruşturma devam etmektedir.”