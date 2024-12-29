Demirhan’da bir süpermarketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
29/12/2024

Demirhan’da bir süpermarketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten yaklaşık 9 bin TL tutarında ürün çalan şahıs tutuklandı. Muhaceret kontrolünde kişinin ülkede kaçak kaldığı da belirlendi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 19.30’da süpermarkette  müşteri olarak bulunan K.M.(E-41) toplam 9.124,93 TL değerindeki çeşitli ürünleri alıp, kasadan ödeme yapmadan marketten çıkardı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, çaldığı ürünler de tasarrufunda bulundu.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise söz konusu şahsın ayrıca, ülkede ikamet izinsiz kaldığı da  tespit edildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Demirhan’da bir süpermarketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.