Demirhan'da Furkat Bazarow'un Hayatını Kaybettiği Kazada Sürücü Tespit Edildi

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda bu sabah meydana gelen ve 27 yaşındaki Furkat Bazarow'un hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, kazaya karışan aracı kaza anında kullanan kişinin Abdullah Pirliyew (27) olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 03.40’ta ET 678 plakalı salon araç, süratli ve dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa’dan Gazimağusa yönüne giderken Demirhan'daki MFC Motors önünde kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sırasında araçta bulunan Cihangir'de sakin Furkat Bazarow olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Abdullah Pirliyew hafif yaralandı. Yapılan incelemelerde Pirliyew’in 136 miligram alkollü olduğu belirlendi.

Kazanın ardından polis ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı ve yapılan soruşturmalar sonucunda aracın Abdullah Pirliyew tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, polis soruşturması devam ediyor.