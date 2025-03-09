Demirhan’da Kaçak Et Taşıyan Araçta 713 Kg Kırmızı Et Bulundu!

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri, Demirhan’da gerçekleştirdiği "Hendek Operasyonu" kapsamında büyük miktarda gümrüksüz ve sağlıksız et ele geçirdi.

Polis açıklamasına göre, bir şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş ve sağlıksız koşullarda taşınan toplam 713 kilogram kırmızı et bulundu. Operasyon kapsamında araç sürücüsü zanlı olarak tutuklandı.