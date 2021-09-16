Demirhan’da süpermarketten gıda ve elektronik eşya çaldılar

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16/09/2021

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Demirhan’da süpermarketten gıda ve elektronik eşya çaldılar

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü süpermarkette hırsızlık yaptıkları iddia edilen K.K ve A.K isimli müşteriler tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette 25.08-15.09.2021 tarihleri arasında, müşteri olarak bulunan K.K.(E-28) ve A.K.(E-18)’nin, üç farklı tarihte market içerisinde satışa sunulan toplam değerleri 522,83 TL değerindeki gıdalar ile bir adet elektronik eşyayı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

16/09/2021 13:20
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