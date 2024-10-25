Demirhan'da Trafik Kazası!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Demirhan mevkiinde, bugün, saat 10:00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında, bir yaya yaralandı.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bugün, saat 10:00 sıralarında, Demirhan mevkiinde, Hüseyin SÜRMELİ (E-33) yönetimindeki JG 009 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolun solundan sağına doğru karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Yunus TEKİN (E-28)’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Yunus TEKİN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. JG 009 plakalı araç sürücüsü Hüseyin SÜRMELİ tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.