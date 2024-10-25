Demirhan’daki kazada yaya yaralandı, sürücü tutuklandı

Demirhan civarında bu sabah 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yaya 28 yaşındaki Yunus Tekin yaralanırken, Tekin’e çarpan aracın sürücüsü Hüseyin Sürmeli tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun 18’inci kilometresinde, Demirhan mevkiinde 33 yaşındaki Hüseyin Sürmeli, yönetimindeki JG 009 plakalı araçla seyrederken yoldaki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolun solundan sağına doğru karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Yunus Tekin’e çarptı.

Kazada yaralanan yaya Yunus Tekin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

JG 009 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Sürmeli ise tutuklandı.