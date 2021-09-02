Demirle adam döven gençler teminata bağlandı

Lefkoşa’da otobüs terminalinde müşteki E.Ö’ye ”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin” diyerek tehditle para talep edip tasarruflarında bulundurdukları demir sopayı muhtelif yerlerine vurup ciddi şekilde darp ederek cep telefonunu kasti hasara uğrattıkları iddia edilen 17 yaşındaki genç S.S ve A.B isimli zanlılar hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne “Vahim zarar”, “Çalmak Kastı ile Tehditle Mal Talebi, Kasti Hasar” suçlarından teminat duruşmasına çıkarılan zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verildi.

Mahkeme, zanlıların ayrıca, Adli tıp uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından muayene edilmelerine emir verdi.

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02/09/2021 15:10