Demokrasi Ortaokulu’ndan Umut Kermesi
Demokrasi Ortaokulu Onur Kurulu öğrencileri, okul ihtiyaçları ve ihtiyaçlı öğrenciler yararına Umut Kermesi düzenledi.
15/04/2022
Demokrasi Ortaokulu Onur Kurulu öğrencileri, okul ihtiyaçları ve ihtiyaçlı öğrenciler yararına Umut Kermesi düzenledi.
Çeşitli kurum ve kişilerden bağış alınan ürünler bugün 08.30-14.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’da satışa sunuluyor.
Kermesle ilgili açıklamada paylaşmanın, emek vermenin önemine işaret edilerek, “Gün dayanışma, yardımlaşma günüdür” denildi.