Demokrasi Ortaokulu’ndan Umut Kermesi

Demokrasi Ortaokulu Onur Kurulu öğrencileri, okul ihtiyaçları ve ihtiyaçlı öğrenciler yararına Umut Kermesi düzenledi.

Çeşitli kurum ve kişilerden bağış alınan ürünler bugün 08.30-14.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı’da satışa sunuluyor.

Kermesle ilgili açıklamada paylaşmanın, emek vermenin önemine işaret edilerek, “Gün dayanışma, yardımlaşma günüdür” denildi.

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15/04/2022 11:48