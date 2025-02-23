Demokrasi Şehitleri Gazimağusa’da düzenlenen etkinlikle anıldı

Demokrasi Şehitleri, Gazimağusa’da düzenlenen müzik-şiir dinleti etkinliğiyle anıldı.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya salonunda yer alan etkinlikte, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan konuşma yaptı.

Etkinlikte, “Fazıl Önder, Ahmet Yahya, Ahmet Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Derviş Ali Kavazoğlu, Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut, Sadık Cemil ve Kutlu Adalı”dan oluşan Demokrasi Şehitleri’nin fotoğrafları sergilenirken, katılımcılara kısa özgeçmişlerini içeren broşür dağıtıldı.

Retro Çalgıcıları müzik grubunun seçme eserlerinin ve sanatçı Umut Albayrak’ın seslendirdiği şarkıların dinlendiği etkinlikte, eski milletvekili sanatçı Arif Albayrak ile sanatçı Gaye Astan Çoban da şiirler okudu.

- Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, demokrasi, barış ve emeğin hakkını almak için verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, Demokrasi Şehitleri’ni andı.

- Eraslan

Dernek Başkanı Burhan Eraslan ise konuşmasında, Demokrasi Şehitleri’nin isimlerinin cadde, sokak ve parklarda, kütüphanelerde, orman alanlarında, spor saha ve tesislerinde yaşatılması amacıyla belediye başkanlarıyla bir dizi görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Eraslan, Demokrasi Şehitleri adına konferanslar, açık oturumlar, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlediklerini belirterek, “Yaşam hakları ellerinden alınan bu insanlarımızın anılarını yaşatmak, uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak, ülkemizdeki barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımları, bu mücadelenin bedellerini kavrayabilmek açısından büyük önem arz etmektedir. ” dedi.