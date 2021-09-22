Demokrasi ve Adalet Partisi İlçelerde Kongre Yapacak

Demokrasi ve Adalet Partisi 31 Ekim’deki 1.Olağan Kurultayı öncesinde ilçe kongrelerini yapacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, Gazimağusa ve İskele’deki kongre 24 Ekim Pazar günü genel merkez binasında saat 20.00’de, Lefkoşa ve Girne’deki kongre 26 Ekim Salı günü Cemsa Karting’de saat 20.00’de, Güzelyurt ve Lefke’deki kongre 28 Ekim Perşembe günü Gaziveren’de yapılacak.

Demokrasi ve Adalet Partisi’nin 1.Olağan Kurultayı ise 31 Ekim pazar günü saat 10.00 ile 18.00 arası Gazimağusa Anıt Gazinosu’nda olacak.

Adayların genel merkeze şahsen yapacağı başvuruların son 72 saate kadar kabul edileceği de belirtildi.

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22/09/2021 14:07