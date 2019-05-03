Demokrat lider: Adalet bakanı yalan söyledi

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Bakanı William Barr’ın Kongre’ye yalan söyleyerek suç işlediğini öne sürdü. Barr, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun oturumuna gelmeyerek üyelerin sorularını yanıtlamayı reddetmişti.

Düzenlediği basın toplantısında Pelosi, özel yetkili savcı Robert Mueller'ın Rusya soruşturması raporuyla ilgili Çarşamba günü Senato'daki panelde ifade veren Barr'a baskı yapmaya devam etti. Barr'ın Kongre'deki ifadesinin çok ciddi sorular doğurduğunu, belirten Pelosi, “ABD Adalet Bakanı Kongre'ye doğruları söylemedi. Bu bir suçtur” ifadelerini kullandı.

Pelosi hangi ifadeyi kastettiğini belirtmedi ancak geçen ayki ifadesinde Barr, Mueller'ın ekibinin raporu değerlendirme biçiminden duyduğu kaygıdan habersiz olduğu izlenimini vermişti. Barr Çarşamba günü Kongre'de verdiği ifadedeyse yanıtının yanıltıcı olmadığını çünkü Mueller'la görüştüğünü ve kaygıların raporun kendisi tarafından yayınlanan özetinin özüyle değil süreçle ilgili olduğunu söyledi.

Pelosi, yönetimin Temsilciler Meclisi komisyonlarının soruşturmaları kapsamında gönderdikleri mahkeme celplerine uymayı reddetmesiyle ilgiliyse “çok çok ciddi” dedi ve Kongre'nin celplerini görmezden gelmesinin eski Başkan Richard Nixon'un istifasına neden olan maddelerden biri olduğunu hatırlattı.

Özel yetkili savcı Robert Mueller 22 ay süren, Başkan Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya’yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart’ta Adalet Bakanlığı’na sunmuştu. Adalet Bakanı Barr raporun önemli bulgularını iki gün sonra kendi değerlendirmesiyle dört sayfalık bir metinle özetlemişti.

TRUMP, NE TEMİZE ÇIKARILDI NE DE HAKKINDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Barr ve yardımcısı Rod Rosenstein raporun özet versiyonunda, Trump’ın adaleti yanılttığına yönelik bir karara varılmadığını ve delillerin yetersizliği nedeniyle bu konuda Başkan Trump’a yönelik bir suçlama yapılmasına gerek olmadığı kanaatinin getirildiğini kaydetmişti. Özette Trump'a adaleti engellediği yönünde bir suçlama yöneltilmemiş aynı zamanda temize de çıkarılmamıştı. Özette ayrıca soruşturmada Trump ya da seçim ekibinden birinin Rusya'yla gizli işbirliği yaptığı yönünde bir suçlama yöneltilmediği kaydedilmişti.

Barr'ın bu yöndeki açıklamaları raporun tamamının yayınlanmasını talep eden Demokratlar'ın büyük tepkisini çekmişti.

Bunun üzerine Barr'a Kongre'de ifade vermesi için çağrı yapılmış ayrıca Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda üyelerin sorularını yanıtlaması istenmişti.