Demokrat Parti, 15 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapacak

Demokrat Parti, 15 Temmuz’da Genel Başkanlık, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek için olağanüstü kurultay yapacağını açıkladı.

Demokrat Parti’den (DP) yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00’da DP Olağanüstü Kurultayı’nın toplanacağı açıklandı.

Açıklamada, Genel Başkanlık ve PM adaylığı için son başvuru tarihinin 8 Temmuz saat 17.00 olarak belirlendiği ve başvuruların DP Genel Merkez’de Genel Sekreterliğe yapılacağı belirtildi.

Toplantı gündemi şu şekilde:

1-Açılış

2-Başkanlık Divanının seçilmesi

3-Genel Başkan adaylarının konuşması

4-Genel Başkanlık, PM üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin oylanması

5-Oy sayımı

6-Kapanış

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01/07/2022 22:12