Demokrat Parti “Aday Tanıtım Şöleniyle”, demokrasiyi Meclis’e taşıyacak 50 Milletvekilini halka tanıttı.

Demokrat Parti (DP), “Aday Tanıtım Şöleniyle”, 23 Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimlerinde, demokrasiyi Meclis’e taşıyacak 50 Milletvekilini halka tanıttı.



Acapulco Otel’de düzenlenen şölen, pandemi kuralları çerçevesinde, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Şölende, Demokrat Parti’nin seçim bildirgesi ve tanıtım klibi kamuoyu ile ilk kez paylaşıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun salona girmesiyle coşkunun arttığı şölen alanında, DP lideri alkışlarla sahneye çıktı ve partililerini selamladı.

Ceketini ve kravatını çıkarıp, gömleğinin kollarını sıvayan Ataoğlu, partililerine seslenerek, “Kardeşlerim, yol arkadaşlarım, Demokrat Partililer... Yıllarını, ömrünü, inancını partimize vermiş siz değerli büyüklerim. Partimizin, milletimizin değerli evlatları... Sizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum” dedi.

DP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hoşgeldin Karpaz… Benim cennet parçası yurdumun, en güzel yerlerinden birinin insanları, Hoş geldiniz… Hoş geldin her geçen gün gelişen İskeleli kardeşim… Ve sen tarihi, kültürü asırlar öncesine giden ekonomik potansiyeli büyük Gazimağusa’dan Maraş’tan gelen kardeşim... Sen de hoş geldin… Güzel Girne’mizden turizmimizin göz bebeğinden gelen kardeşlerim sizlere de selam olsun… 2022 milletvekilliği genel seçimi aday tanıtım etkinliğimiz için bu salona ve ekranlarınızın başına hoş geldiniz… Hoşgeldin Karpaz… Benim cennet parçası yurdumun, en güzel yerlerinden birinin insanları, Hoş geldiniz… Hoş geldin her geçen gün gelişen İskeleli kardeşim… Selam olsun batının her geçen gün gelişen tarihi kenti Lefke… Selam olsun narenciye diyarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kopmaz parçası Güzelyurt… Selam olsun başkentim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalbinin attığı yer Lefkoşa…”



“KKTC’DE YENİ BİR SİYASET SAYFASININ AÇILMASINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Demokrat Parti’nin tüm heybetiyle salonu doldurduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Bu sevdayı, gönül birliğini, gözlerinizdeki ortak pırıltıyı görünce, heyecanlanmamak elde değil. Bugün burada hep beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni bir siyaset sayfasının açılmasına, yeni bir yürüyüşün başlamasına, şahitlik ediyoruz” dedi.

Şair Fikret Demirağın “yola çıkan söz, Yolda kalmaz” sözlerini anımsatan Ataoğlu, “Biz sözümüzü de, özümüzü de ortaya koyuyoruz, Bu yola birlikte çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.



“DEMOKRAT PARTİ YENİ BİR SEÇİM BAŞARISINA DOĞRU YOLA ÇIKTI”

Demokrat Parti’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını vurgulayan Ataoğlu, “ Demokrat Parti geçmişte hep olduğu gibi, yarın da iktidarda olacak, hükümette yer alacak.. Neden? Çünkü, Demokrat Parti, birleştiricidir, uzlaşmacıdır, iş yapan partidir… Demokrat Parti kardeşliğin, dostluğun güven ve istikrarın ta kendisidir” şeklinde konuştu.

“30 YIL ÖNCE YANAN DEMOKRASI MEŞALEMiZ, BUGÜN DAHA DA GÜÇLENEREK YARINLARIMIZI AYDINLATMAYA HAZIRDIR”



Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllar önce bir başkaldırı ile; inanç ve mücadele ruhu ile, bu ülkede yaşayan herkesin, eşit ve özgür yurttaşlar olması için; iyi niyetler ve temiz duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve insanlığa hizmet etmek için bir araya gelmiş olan, bu salonu dolduran bu kadroya, sizlere, yürekten inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini hep birlikte, el ele inşa edeceğiz. bu ülkenin her ferdinin adaletten pay alması gerektiği için, Her kesimin özgürlük içerisinde ve hakça paylaşıma sahip olması için yola çıkmıştık. Görüyorum ki, tam 30 yıl önce yanan demokrasi meşalemiz, bugün daha da güçlenerek yarınlarımızı aydınlatmaya hazırdır.”

DP’nin emin adımlarla yeni bir seçim başarısına doğru yola çıktığını ifade eden Ataoğlu, DP’nin geçmişte olduğu gibi, yarın da iktidarda olacağını kaydetti.



“9’LAR RUHUNUN BUGÜN YENİDEN CANLANDIĞINI GÖRMEKTEYİM”

Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Buradan tekrar selam olsun, Hakkı Atun, Atay A. Raşid, Süha Türköz, Nazif Borman, Taşkent Atasayan, Mustafa Adaoğlu, Serdar Denktaş, Erkan ekmekçi ve Aytaç Beşeşler’e… 9’lar ruhunun bugün yeniden canlandığını görmekteyim. Demokrat Parti’de Genel Başkanlık yaparak emek veren, yüreklerini ortaya koyan kurucu başkan Mustafa Adaoğlu, Hakkı Atun, Salih Coşar ile Serdar Denktaş’a teşekkürü bir borç bilirim.”



“BIZLER DÜN MÜCAHITTIK BUGÜN ISE MÜCADELECIYIZ”

Aramizdan ayrılışının 7’nci yılında, merhum Genel Sekreter Bengü Şonya ve 36’ncı ölüm yıldönümü yaklaşan Raif Denktaş’ı saygıyla andığını kaydeden Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Kıymetli Hanımefendiler-Beyefendiler; bugün 25 Aralık. yani 21-25 Aralık Şehitler Haftasının sonu. Dolayısı ile “Kanlı Noel” in 58. yıldönümünde, Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinin hakiki kahramanları şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Bugün yaşasalardı, benim akranım olacak olan, bizimle belki daha iyi bir gelecek için kavga verecek olan, 6 aylık Hakan, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Murat İlhan, sizi nasıl unuturuz! Yerinden yurdundan edilen Kıbrıs Türkünü, 364 şehidimizi nasıl unuturuz! Bir kez daha Kahraman halkımıza onurlu mücadeleleri için minnet ve saygılarımı sunarım. Değerli Demokrat Partililer; Ne zorluklar, yokluklar görsek de, unutulmaması gereken gerçek; bizler dün mücahittik bugün ise mücadeleciyiz. Bizim ruhumuzda var bu. Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda yürüyen, Türkiye’yi Anavatan bilen, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın bıraktıklarına sahip çıkan, çıkmakta kararlı olan, mücadele insanlarıyız… “

“23 OCAK’TA YENI BIR IMTIHAN ILE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Hayat bir mücadeledir. Her gün mücadeledir. Her gün imtihandır. Hazırlıklı olmamız lazım” sözlerini anımsatan DP lideri, “İşte, 23 Ocak’ta yeni bir imtihan ile karşı karşıyayız. Hiç şüphesiz ki burada gailemiz insanımız, gailemiz Memleketimiz. Biz, sizlerin güçlü desteği ve beraberliğimiz sayesinde bu sınavı da başarı ile tamamlayacağız. Bundan hiçbir şüphem yok” dedi.

“DEMOKRAT PARTİ, KKTC’NİN TEMİNATIDIR”

“Nasıl ki özgürlüğümüzü, egemenliğimizi kazandık, kalkınma hamlelerimizi de mutlaka başarı ile tamamlayacağız” diyen Ataoğlu, “Demokrat Parti bunun için vardır. Demokrat Parti’nin tarihi görevi budur… Demokrat Parti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

“DP’DEN ADAY OLMAK YÜREK İSTER”

Demokrat Parti’den aday olmanın; hizmet yarışı için fedakarlıkta bulunmanın kolay olmadığını vurgulayan Ataoğlu, “Yürek ister” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Demokrat Parti, bir kitle partisidir. Demokrat Parti için önce; insan, yaşam kalitesi yüksek bir halk, Devlet, gelişmiş bir demokratik düzen ve insan haklarına saygı gelir. Bizim ortak doğrularımızı, ortak sözümüzü oluşturacak şey, medeniyetimizdeki karşılığı maruf olan değerlerdir. yani insanlığın ortak değerleri, insanların ortak erdemleridir. Bu yüzden hep birlikte, değerlerimiz ile geleceğe yürüyoruz. Çünkü bu, insanımıza değer, vatanımıza değer, Kuzey Kıbrıs’a değer. Çok değerli yol arkadaşlarım; Demokrat Parti, merkezde bir kitle partisidir. Demokrat Parti için önce; insan, yaşam kalitesi yüksek bir halk, devlet, gelişmiş bir demokratik düzen ve insan haklarına saygı gelir…”

“KIBRIS’TA YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ OLACAKSA, BU ANCAK EGEMEN – EŞİT İKİ DEVLET ARASINDA YAPILABİLİR”

Kibris’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa, bunun ancak egemen – eşit iki devlet arasında yapılabileceğini vurgulayan Ataoğlu, “Ancak egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözüme ulaşılırsa Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir yapı ortaya çıkmış olur” dedi.

“KIBRIS TÜRKÜ, BİR ANLAŞMA OLSA DA TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN KESİNLİKLE GERİ ADIM ATMAYACAKTIR”

Demokrat Parti’nin gailesinin, sorunlara çözüm getirmek, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlamak olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Şu asla unutulmasın; Kıbrıs Türkü asla kendi kendini yönetme hakkından, Türkiye’nin etkin ve fili garantörlüğünün bir anlaşma olsa ve yeni bir ortaklık kurulsa da devam etmesinden kesinlikle geri adım atmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“MARAŞ’IN TMK MARİFETİYLE AÇILMASINA DESTEK VERDİK, VERMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

Ataoğlu, Maraş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında, Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile açılmasına destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini vurguladı.

“SORUNLARIMIZIN ÜSTESİNDEN ÜRETEREK GELECEĞİZ”

“Kimisi bizim içimizde, kimisi Anavatan Türkiye ve dünyada yaşanan sıkıntılardan, kimisi de Rum komşularımızın ambargocu zihniyetinden kaynaklanan sorunlarımız var, bunları biliyoruz” diyen Ataoğlu, “Ama altını çiziyorum; bunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Umutsuz olmamıza gerek yok. Birlik olursak, azimle, kararlılıkla, akılla sorunlarımızın üstüne gidersek, üretime, çalışmaya gereken ağırlığı verirsek sorunlarımız geride kalacaktır.

“KKTC’NİN TURİZM POTANSİYELİ, PEK ÇOK ÜLKENİNKİNDEN ÇOK DAHA YÜKSEK”

Ataoğlu, KKTC’nin turizm potansiyelinin pek çok ülkenin çok daha üzerinde olduğunu, yükseköğrenim sektörünün, üniversitelerin artık kendilerini kanıtladıklarını; ticaret, sanati ve tarımda atılacak doğru adımlarla ülkenin çok daha güzel günlere taşınabileceğini vurguladı.

“HALKIN ADINI SORUMSUZCA KULLANAN POPÜLİST YAKLAŞIMLARLA VAR OLMAYA ÇALIŞAN PARTİLER GİBİ OLMAYACAĞIZ”

Yenilenen Demokrat Parti’de siyaset yapma tarzının ipuçlarından birine değinmek istediğini söyleyen Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İpuçlarından biri; bizim kullanacağımız dil ile ilgili. Bizden asla inanmadığımız bir sözü duymayacaksınız. Biz asla çift dilli, çift sözlü olmayacağız. Samimi olacağız. Bugün halk için kurulduğunu iddia eden, halkın adını sorumsuzca kullanan ve hayal satan, popülist yaklaşımlarla var olmaya çalışan partiler gibi olmayacağız. Bakın hayatta samimiyet çok önemlidir. Biz Anavatan Türkiye ile samimi, halkımız ile de samimi olacağız. Vurgulamakta yarar görüyorum; biz kimse ile kısır çekişme içine girmeyeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda kısır çekişme, çamur atıp siyasi çıkar elde etmeye çalışmak yoktur. Bizim projelerimiz, planlarımız, ortaya koyacak vizyonumuzu hayata geçirecek cesaretimiz var.”

“ARTIK KIBRIS TÜRK SİYASETİNİ YENİDEN FORMATLIYORUZ”

Yeni dönemde, yenilenen Demokrat Parti’nin, siyasette özlenen samimiyeti nasıl geri getireceğini anlatan Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık Kıbrıs Türk siyasetini yeniden formatlıyoruz. Bundan böyle asla salonların, kapalı kapılar ardının, birtakım fanusların içinde siyaset yapan partiler gibi olmayacağız. Biz, siyaseti meydanlarda, caddelerde, çarşılarda, tarlalarda, fabrikalarda, üniversitelerde, sanayi tesislerinde yapacağız. Hedefimiz bu ülkeyi bir esenlik yurdu haline getirmek, yeryüzünde yeni ve adil bir dünya kurulması için mücadele etmek, ve nihayetinde bizim medeniyetimizi yeniden inşa ederek, insanlığın önüne çıkarmaktır.”

“ARTIK 2030’LARI, 40’LARI, 50’LERİ DÜŞÜNMELİYİZ”

“Neden yenilenme” sorusunu yanıtlayan Ataoğlu, “Değerli kardeşlerim Dünyada ve bölgemizde yep yeni koşullar oluşmuştur. Bu Dünya 1980’lerin, 1990’ların Dünyası değildir. İki bin otuzları, kırkları, ellileri düşünmeliyiz artık” dedi.

Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dijitalleşen dünyaya hızla uyum sağlamalıyız. Artık alt yapı sorunumuz kalmamalıdır. Tüm Dünya artık tek pazar haline dönüşmektedir. Bu pazar için ucuz, kaliteli ürünler üretmeli ve bunları en doğru, en etkin şekilde tanıtabilmeliyiz. Bizim için büyük değer ve önem taşıyan üniversiteler giderek yaygınlaşmakta ve gelişmektedir... Bu yarışta geri kalmamak için çok çalışılmalıdır. Turizmde doğru hedefler konularak gerekli kararlar alınmalı, doğru adımlar atılmalıdır. Burası bir adadır. Hava ulaşımı bizim için yaşamsaldır. Deniz limanlarımızdan hem turizmimiz hem de ulaşım amacıyla daha etkin bir şekilde yararlanmalıyız.”

“İNSANIMIZA SAĞLIK SIKINTILARI YAŞARKEN EZİYET YAPAN BUGÜNKÜ YAPI DEĞİŞMELİDİR”

Her işin başının sağlık olduğunu, her vatandaşın hak ettiği sağlık hizmetine sorunsuz şekilde ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, “İnsanımıza sağlık sıkıntıları yaşarken eziyet yapan bugünkü yapı değişmelidir, değişecektir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR, ÇAĞIN OLANAKLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANMALI”

Eğitimde gelinen seviye küçümsenecek bir noktada olmadığını ama çocukların, çağın olanaklarından daha fazla yararlanması ve geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmalarının yollarının bulunması gerektiğine dikkat çeken Ataoğlu, bunu DP’nin başaracağını söyledi.

“YENİ BİR ANAYASA ARTIK KAÇINILMAZ”

Ataoğlu, sağlanacak toplumsal uzlaşı ile yeni bir Anayasa, yeni bir Siyasi Partiler Yasası, yeni bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası, yeni bir Kamu Görevlileri Yasası yapılmasının artık kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

“YATIRIMCIYA, İŞ İNSANINA ENGEL DEĞİL YARDIMCI OLMALIYIZ”

Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Reel sektörün sorunlarını gidermeliyiz.Yatırımcımızın, iş insanımızın önünü açmalıyız. Onlara engel değil, yardımcı olmalıyız. Vergiyi tabana yaymalı, vergi kaçağını kabul edilebilir sınırlara çekmeliyiz”

“KKTC’Yİ BİZ KURDUK, BİZ YAŞATACAĞIZ”

“Bizim yüzümüz hep batıya dönük olmuştur” diyen Ataoğlu, AB’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik haksızlıklarının devam ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bizler kurduk, biz yaşatacağız. Bizim için Devletimiz esastır, vazgeçilmezdir... Rum komşularımızla bir antlaşma istiyoruz ama bu antlaşma Kıbrıs’ta var olan gerçeklere dayalı olmalıdır.. Anavatan Türkiye bizim için çok önemlidir. İnanıyor ve biliyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Anavatan Türkiye için büyük değer ve önem taşımaktadır. Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri çıkar ilişkisi değildir; kardeşlik ilişkisidir. Biz bu ilişkilerin doğru ve sağlıklı bir şekilde sonsuza dek gelişerek devam etmesini istiyoruz. Bunun için gayret göstereceğiz”

“VATANDAŞLARIMIZIN ÖZEL HASTANELERİ DE ÜCRETSİZ KULLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Demokrat Parti’nin 2022 programı ile ortaya koyduğu vizyondan detaylar paylaşan Ataoğlu, nüfusun tamamını kapsayacak Genel Sağlık Sigortası Sistemini kuracaklarını söyleyerek, “Tek tip sağlık sistemi ile vatandaşlarımızın özel hastaneleri de ücretsiz kullanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİ RUM’A MUHTAÇ ETMEYECEĞIZ”

Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Çiftçimize, hayvancımıza gübre ve mazot desteği sağlayacağız. Eşit, hak ve sosyal adalete dayalı reçete, bizde! Ev hanımlarına sosyal güvence desteği vereceğiz. Gençlerimizi Rum’a muhtaç etmeyeceğiz. Yeni istihdam olanakları sağlayacağız. Gençlerimize kırsal kesim arsası değil, konut vereceğiz. -Gençlerimiz için oluşturacağımız Bilişim Vadisi ile teknoloji ihraç edeceğiz. Nasıl mı? Demokratik liyakatın esas alındığı, dünya ile entegre bir ülke inşa edeceğiz. Kamuda israfı önleyerek, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağız. Elde edilen gelirlerin verimli yönetilmesini sağlayacağız. Azalan alım gücüne karşı mücadele ederken hayat pahalılığını aşağıya çekmeye çalışacağız ve temel gıda ürünlerine özel uygulamalarla, mutfak masraflarının düşmesini sağlayacağız.”

“TÜM BUNLARI BAŞARABİLMEK İÇİN PARTİNİZE, MÜHRE VE GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN”

Tüm bunları başarabilmek için 23 Ocak’ta sandıktan çok güçlü bir Demokrat Parti’nin çıkması gerektiğine vurgu yapan Ataoğlu, “Bunun için sizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Partinize, mühre ve geleceğinize sahip çıkın. Bireysel çatışma ve çalışmalardan uzak durarak, Demokrat Partinin daha çok milletvekili çıkarmasını sağlamak, hepimizin elindedir” şeklinde konuştu.

Ataoğlu, sözlerine şair Adnan Yücel’in şiiriyle devam etti:

“Her dinlediğimde bana Kıbrıs’ı hatırlatan şair Adnan Yücel’in de dediği gibi, “Bin kez kırdılar körpe dallarımızı, bin kez budadılar… İşte yine sevinçteyiz, yine çiçekte… Bin kez korkuya boğdular zamanı, işte yine tohumlardayız ve yine çiçekte… Bitmedi… Daha sürüyor o kavga... Ve sürecek, yer yüzü sevginin yüzü oluncaya dek… Eskiden yeniye giden bir yol gibi Aralık ayı, içini sızlatır insanın geride bıraktıkları ama umutlarla gelir yeni, cezbeder karşı koyamazsın alır götürür seni. İşte böyle bir ayda açar Nergiz çiçekleri…. Baharın ülkemdeki ilk habercisi…”

“KUZEY KIBRIS’A DEĞER”

Partililerine ve Kıbrıs Türk halkına seslenen Ataoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yapılacak çok iş var. Biz yılların birikimi ile, dünde takılıp kalmadan, yepyeni bir heyecan, yepyeni fikirler, yepyeni projelerle geliyoruz. Kibris Türk halkının boynunun bükülmemesi için geliyoruz. Bitmedi… Daha sürüyor o kavga; ve sürecek. Yeryüzü sevginin yüzü oluncaya dek… Eskiden yeniye giden bir yol gibi Aralık ayı, içini sızlatır insanın geride bıraktıkları ama umutlarla gelir Yeni, bir birinden değerli milletvekili adayı kardeşlerim sizlerden destek bekliyor. Destek sizden hizmet bizden! Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti için... Halkımız için... Geleceğimiz için ileri! Çünkü bu; Girne’ye değer, Lefkoşa’ya değer Gazimağusa’ya değer, İskele’ye değer, Lefk’ye değer, Güzelyurt’a değer, Kuzey Kıbrıs’a değer! Değerlerimizle geleceğe yürüyoruz…”

Ataoğlu’nun konuşmasının sona ermesi sonrası coşkulu kalabalığın, “Başbakan Ataoğlu” diye haykırdığı gözlemlendi.

Konuşmanın ardıdnan, Demokrat Parti Milletvekili adayları “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için değer” sloganıyla sahneye çıktı ve halka tanıtıldı.



Lefkoşa Milletvekili Adayları:

1- Ali Tunçtaşlı

2- Dr. Mert Taşkın (K)

3- Mehmet Çıldır (K)

4- Hasan Tosunoğlu

5- Serhan Aktunç

6- Özlem Dinçoğlu (Kadın )

7- Sinem Tip ( Kadın )

8- Funda Özsakınç (Kadın)

9- İnanç Babaliki

10- Hüseyin Akcan

11- Fatma Öztürk Çatal (Kadın)

12- Ali Horoz

13- Mehmet Ortak

14- Emel Sayar (Kadın)

15- Çetin Sadeli

16- Mete Bayramoğlu

Gazimağusa Milletvekili Adayları:

1- Fikri Ataoğlu

2- Mücahit Kaya (K)

3- Şirin Zaimağaoğlu (Kadın)

4- Prof. Dr. Mehmet Hasgüler (K)

5- Ahmet Demirel

6- Ömer Gökel

7- Fikret Deniz

8- Nuray Uncu (Kadın)

9- Benek Çağakanlı (Kadın)

10- Ali Anıl Yüce

11- Soyhan Bilgeer

12- Alparslan Diktaş

13- Leyla Avgın (Kadın)

Girne Milletvekili Adayları:

1- Serhat Akpınar (K)

2- Hande Kayasal Çelikden (Kadın)

3- Redif Nurel

4- Harun Demir

5- Cemre Sezener (K)

6- Orsel Neşe

7- Enver Hoca

8- Aslı Babayiğit (Kadın)

9- Arif Uzunali

10- Atilla Deva

11- Nazım Arslan

İskele Milletvekili Adayları:

1- Mine Emiroğlu (Kadın) (K)

2- Maşallah Cihangir

3- Hür Alevkayalı

4- Musa Nurçin

5- Çağla Eroğlu (Kadın)

Güzelyurt Milletvekili Adayları:

1- Rahme Öğütveren (Kadın) (K)

2- Erkan Kaya

3- Eliz Fellahoğlu (Kadın)

Lefke Milletvekili Adayları:

1- Gürsel Bağlaş

2- Hüseyin Turaç

