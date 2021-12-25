Demokrat Parti, Adaylarını tanıtıyor

Demokrat Parti, 23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimlerinde, Cumhuriyet Meclisi’nde halkı temsil edecek, ülke sorunlarına çare üretecek 50 adayını tanıtıyor. 

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25/12/2021

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Demokrat Parti, Adaylarını tanıtıyor

Demokrat Parti, 23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimlerinde, Cumhuriyet Meclisi’nde halkı temsil edecek, ülke sorunlarına çare üretecek 50 adayını tanıtıyor. 

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte 23 Ocak Erken Genel Seçim’de yarışacak milletvekili adayları tanıtılıyor.

DP tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi milletvekili adaylarıyla buluştu.

25/12/2021 18:26
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TAGS: demokrat parti, adayi tanıtımı, milletvekili
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