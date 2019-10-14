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Demokrat Parti “Barış Pınarı Harekatına” Destek Belirtti

Demokrat Parti, “Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre karşı yürüttüğü çalışmalar bağlamında sınırlarının güvenliği adına başlattığı ve altıncı gününü dolduran Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı operasyonunu gönülden desteklediklerini” bildirdi.

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14/10/2019

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Demokrat Parti “Barış Pınarı Harekatına” Destek Belirtti

DP’den yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kader ve gönül birliği içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin terörü sonlandırmak adına başlattığı operasyonda canı pahasına savaşan tüm Mehmetcik’lerin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu uğurda can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Acınız acımızdır” denildi.

14/10/2019 15:42
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TAGS: dp, demokrat parti, barış pınarı harekatı, haber kıbrıs
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Din Gör Sen, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Barış Pınarı Harekâtına Yönelik Sözleri Nedeniyle Eleştirdi

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Din Görevliler Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanının, seçildikten sonra tüm ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu, eylem ve söylemlerinin sadece kendisine oy verenleri değil, herkesi temsilen yapılmış kabul edildiğini belirterek, aksi bir durumun toplumun o makama saygısını ve güvenini yitirmesine, şüpheyle bakmasına yol açıp Kıbrıs Türkünün birlik ruhunu zayıflatacağını kaydetti.
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