Demokrat Parti kurucu üyeleri bir araya geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu ve partinin kurucu üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, parti kurucu üyelerine bu güne kadar gösterdikleri destekler için teşekkür etti.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birlik ve beraberlik içerisinde çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz… Sizler bizim her daim ailemiz olacaksınız. Ben de sizin evladınız olmaya devam edeceğim. Elbette aile içerisinde birbirimize kırılabiliriz, kızabilir veya küsebiliriz. Ancak DP camiası kutsal bir camia ve biz DP’liler olarak her şeyi geride bırakarak aile olmayı başardık. Ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek istiyoruz. Siyasetin, insana hizmet olduğunu unutmadan, insani değerlerimize helal getirmeden, sizlerin de desteği ile bayrağı daha da ileriye götürmeye kararlıyız.”

Ataoğlu’nun kurucu üyelerle görüş alışverişinde bulunduğu etkinlikte, kurucu üye Sunakan Lama’nın doğum günü de kutlandı.

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13/09/2022 14:03