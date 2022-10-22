Demokrat Parti Merkezi Yönetim Kurulu Toplandı

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreter Serhat Akpınar, Demokrat Parti Merkezi Yönetim Kurulu'nun parti içi açılımları ve gelişimi ele alacak konu başlıkları konuşmak üzere toplandığını söyledi. Serhat Akpınar, toplantının Ttam bir uyum programı içinde geçtiğini ve çok önemli kararlar alındığını söyledi.

Serhat Akpınar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Demokrat Parti MYK , Çok önemli gündem içeriğiyle , Parti içi açılımları ve gelişimi ele alacak konu başlıklarını ele almak üzere bir araya geldi .

Tam bir uyum programı , ortak vizyon be bütünsel yaklaşımların örnek bir temsiliyeti olan toplantı gündeminde , çok önemli kararlar çıktı .

1 ) KKTC genelinde 220 Örgüt yapısına ulaşılmasına karar verildi ! Hedef Halkımızı Siyasi duruşu , inancı , rengi ne olursa olsun kucaklayarak , gelecek vizyonuyla KKTC nin geleceğine yön veren en büyük , öncü Siyasi Parti Olmak .

2 ) Gelecek Kadındır Vizyonuyla , Kadınlarımızla eş temsiliyet gücü oluşturarak birlikte çalışmak .

3 ) DP Diplomasi Akademisinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı . Demokrat Parti yeni bir düzenlemeyle tüm İlçe Merkezlerinde Gençliğimize geleceğimizin Siyasetçileri , Büyükelçileri olabilme ayrıcalığını kazandıracak eğitim programları oluşturacak . Üniversitelerle işbirliğine gidilecek .

4 ) Tüm İlçelerimizde Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri devreye girecek .

5 ) Digital Üye kartları ve Kredi / Banka Kartları devreye girecek .

6 ) DP Merkez Binasının daha geniş imkanlara sahip , farklı fonksiyonel hizmet sağlayacak Ana Binasına taşınma programı onaylandı .

7 ) Farklı Başlıklar altında yer alan 6 ayrı gündem maddesi ayrıca karar bağlandı . Bunlardan bir tanesi Yerel Yönetimler İttifak görüşmeleri .

Gelişmelerle ilgili tüm İlçe Başkanlarımız ile sıkı bir Bölgesel Gelecek Vizyon toplantılarımıza başlıyoruz .

Liderlik ve bütünleyici yaklaşımları için Başkanımız Sn .Fikri Ataoğlu şahsında tüm MYK üyelerimize çok teşekkür ediyorum.

Yeni Dönem DP nin başarı odaklı gelecek vizyonuyla çok güzel olacak .

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22/10/2022 12:15