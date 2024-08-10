Demokrat Parti Mormenekşe Örgüt Başkanı Ergazi Ailesiyle Birlikte İstifa Etti
10/08/2024
Demokrat Parti Mormenekşe Örgüt Başkanı Mustafa Ergazi, 1992 yılından bu yana sürdürdüğü örgüt başkanlığı görevinden ve Demokrat Parti’den ailesiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. Ergazi, kamuoyuna yaptığı açıklamada, istifa kararının ailesiyle ortak alınan bir karar olduğunu belirtti.
İstifa eden kişiler şunlardır:
- Mustafa Ergazi - Örgüt Başkanı
- Tahir Ergazi - Üye
- Doğuhan Ergazi - Üye
Ergazi, istifasını kamuoyuna duyurarak, Demokrat Parti ile olan tüm bağlarını kopardığını ifade etti.
10/08/2024 09:54