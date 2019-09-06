Demokrat Parti MYK'sı toplanıyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Demokrat Parti Genel Başkanlığı’nı bırakacağı ifade ediliyor.

Siyasi kulislerde son dönemde sıkılıkla konuşulan bu konunun Pazartesi günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu toplantısında gündeme getirileceği ve Denktaş’ın parti başkanlığını bırakma yönündeki eğilimini partililere aktaracağı öğrenildi.

Denktaş’ın siyasi parti başkanlığını bırakmasının ardından parti genel başkanlığı için Mağusa Mileltvekili Fikri Ataoğlu’nun gündeme geldiği kaydedilirken Denktaş’ın parti başkanlığını bırakma nedeninin 2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir adım olarak görüldüğü ifade ediliyor.