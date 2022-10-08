Demokrat Parti’de seçimler tamamlandı

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08/10/2022

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Demokrat Parti’de seçimler tamamlandı

Demokrat Parti (DP), bugün gerçekleştirdiği Genel Sekreterlik seçimi ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçimi sonrası yeni yönetim seçimlerini tamamladı.

Genel Kurul’un ardından bugün yapılan Genel Sektererlik seçimi sonucunda DP Milletvekili Serhat Akpınar, DP Genel Sekreteri olarak seçildi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu önderliğinde yeni seçilen MYK ve PM üyeleri ise şu şekilde;

DP MYK:

1. Hayri Orçan

2. Hande Kayasal

3. Atilla Deva

4. Cemsal Ataoğlu

5. Maşallah Cihangir

6. Hasan Tosunoğlu

7. Türker Yüksel

8. Redif Nurel

9. Nevzat Nevzat

DP PM:

LEFKOŞA:

1. Remzi Gardiyanoğlu        

2.Kemal Öztürk        

3. Mustafa Arabacıoğlu        

4. Cevdet Aktepe      

5. Fatma Öztürk        

6. Nevzat Nevzat        .

7. Olgun Bıçak          

8.Çetin Sadeli

9. Erdem Özçakır      

10.Mehmet Süphan Yaşar    

11. Kader Ateş          

12. Salih Çeliker       

13.  Ogün Kişmir      

14. Özlem Dinçoğlu  

15. Abdülkadir Kösedağ       

16. Ozan Erenay        

17. Feza Bilir

18.Mustafa Keyfiala

19.Mustafa Tahsinsoy          

20.Funda Özsakınç   

21.Ozan Beysan        

22.Turgut Ceyda       

23.Hasan Şahkuder

24.Turgut Sonap       

GAZİMAĞUSA:

1. Cemsal Ataoğlu    

2.  Özel Denizalp

3. Ercem Keskinel    

4. Mikail Cankurt     

5. Behiye Özerginli   

6. Türker Yüksel       

7. Sevil Güler

8. Hasan Esen            

9. Maksut Ayna         

10. Memnan Tahir Uncu      

11. Yener Yıldız       

12. Şenay Hers          

13.Fırat Zihni            

14.Berat Gökay Yılmaz        

15. Varol Ateş           

16.Suphi Yıldız         

17.Yılmaz Üredi       

18.Yüksel Özen         

19.Halil Doğan          

20.Ertuğrul Eker

GİRNE:

1.Osman Canlı          

2.Adıgüzel Akdeniz  

3.Levent Günaltın     

4.İbrahim Güren        

5.Hakan Cenapoğlu   

6.Ahmet Ataksoy      

7.Cemallettin Karal              

8.Maşallah Cihangir

9.Redif Nurel

10.İsmail Erken         

11.Ersoy Anıldı         

12.Umut İmamzade  

13.Turgay Gülbaş     

14.Atilla Deva           

15.Mehmet Metin Alkan

İSKELE:

1.Metin Genç

2.Abdurrahman Köse

3.Mustafa Çetinkayalı          

4.Çağla Eroğlu          

5.Hüseyin Özülkü     

6.Mehmet Yastı        

7.Yasin Alkan

8.Murat Yıldız          

GÜZELYURT:

1.Mustafa Kızılyürek

2.Ulaş Akkuş 

3.Erkan Kaya 

4.Cafer Okten

5.Bekir Erbekir         

6.Gökhan Gazcıoğlu

LEFKE:

1. Salih Uluşan

2. Salih Kukural

3. Hüseyin Şenel

 

 

08/10/2022 19:59
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TAGS: Demokrat Parti’de seçimler tamamlandı
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