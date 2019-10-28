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Demokrat Parti'den 29 Ekim mesajı

DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer imzasıyla 29 Ekim mesajı yayımladı.

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28/10/2019

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Demokrat Parti'den 29 Ekim mesajı

Demokrat Parti Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

DP Genel Başkan Vekili Afet Özcafer imzasıyla yayınlanan mesajda, “TBMM tarafından 1923 yılında ilan edilen ve Atatürk’ün en büyük bayram olarak Türk Ulusuna armağan ettiği 96. Yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı Atatürk ilkeleri ve sarsılmaz bütünlüğümüzle tüm Türk Ulusuna kutlu ve mutlu olsun.” denildi.

28/10/2019 16:29
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TAGS: Demokrat, haber, kıbrıs, Parti’den, 29, Ekim, mesajı
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