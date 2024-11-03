Demokrat Parti’den “Kıbrıs Masası” hamlesi

Demokrat Parti milletvekili Serhat Akpınar DP Parti Meclisi kararı ile “Kıbrıs Masası” organının kurulduğunu açıkladı.

Kıbrıs Masası Yönetim Kurulu’nun Kıbrıs müzakereleri çözüm sürecinde daha aktif bir düşünce birlikteliği oluşturacağına dikkat çeken Akpınar, kamuoyunun sürekli bilgilendirileceğini söyledi.

“Kıbrıs konusunda her zeminde çok daha etkin bir rol üstlenmek durumundayız” ifadelerini kullanan Akpınar, “Uluslararası müzakere masaları oluşturulmasıyla, kendi tezlerimizi, düşüncelerimizi anlatmaya başlıyor olmak, BM nezdinde oluşturulan sürece de destek ve yön verecektir” dedi.