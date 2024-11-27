Demokrat Parti'den ''Tosunoğlu'' Açıklaması

Demokrat Parti (DP), Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun partiden istifa kararıyla ilgili bir açıklama yaparak, istifanın gerekçelerine yönelik iddiaları reddetti. DP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tosunoğlu’nun partinin "sessiz, siyasetsiz ve tavırsız" bir çizgiye kaydığı yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, Demokrat Parti’nin kuruluş ilkelerine bağlı kalarak, çözüm odaklı ve yapıcı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, "Meclis'te ve toplum nezdinde aktif bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bu tür eleştiriler haksız ve dayanaksızdır" denildi.

"Eleştiriden Öteye Çözüm Üretmek Gerekir"

DP açıklamasında, partinin tüm üyelerine özgürce fikirlerini dile getirme imkânı sunduğu belirtilirken, Tosunoğlu’nun bu platformları defalarca kullandığı vurgulandı. Ancak partiden yapılan açıklamada, eleştirilerin çözüm üretmeye yönelik olması gerektiği ifade edilerek, "Partimizin aldığı kararlar, bireysel değil, toplumun geneline hizmet eden bir anlayışla şekillenmektedir" denildi.

"Siyasi ve Etik Açıdan Sorgulanmalı"

Hasan Tosunoğlu’nun, istifa ederken kullandığı "partili arkadaşlarımla mücadele etmeye devam edeceğim" ifadesi de DP tarafından eleştirildi. Açıklamada, "Bu sözlerin siyasi ve etik anlamda sorgulanması gerektiğine inanıyoruz. İstifa kararının yazılı olarak Parti Genel Merkezi'ne iletilmediğini de kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Destek ve Hoşgörü Vurgusu

DP, Tosunoğlu’nun milletvekilliği sürecinde kendisine her konuda destek verdiklerini ve hatta eleştirilen bazı icraatlarında dahi arkasında durduklarını hatırlatarak, partinin bireysel çıkarlar değil, halkın ve ülkenin yararı için çalışmayı ilke edindiğini belirtti.

"Yolumuza Kararlılıkla Devam Edeceğiz"

Son olarak, Tosunoğlu’nun istifasının Demokrat Parti’nin halka hizmet etme azim ve kararlılığını etkilemeyeceği vurgulanarak, "Demokrat Parti, kurulduğu günden bu yana halkın refahını ve ülkenin çıkarlarını gözeterek siyaset yapmaya devam etmiş, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir" denildi.