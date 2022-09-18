Demokrat Parti'nin 12. Olağan Kurultayı yapılıyor

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.00 başlayan kurultayda başkanlık için Genel Başkanlığa yeniden aday olan DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile rakibi DP Eski Genel Sekreteri Avukat Ali Tunçtaşlı yarışacak.

PARTİ MECLİSİ SEÇİMİ DE YAPILACAK

Genel Başkan Fikri Ataoğlu ve Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu’nun konuşma yapacağı kurultayda, başkanlık ve Parti Meclisi seçimi yer alacak. Parti Meclisi’ne Lefkoşa’dan 24 kişi; Girne’den 15 kişi; Gazimağusa’dan 20 kişi; İskele’den de 8 kişi seçilecek. Lefke ve Güzelyurt bölgesi için seçilecek sayı kadar kişinin başvurması nedeniyle bu bölgeler için seçim yapılmayacak, başvuranlar otomatik kazanmış sayılacak.

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18/09/2022 10:37