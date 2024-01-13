Dem’s Cons. Çanakkale Acapulco Kampında  

Aksa 1.Ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Dem’s Cons. Çanakkale hazırlık dönemi çalışmalarına 3 Ocak’ta başlayarak sürdürüyor. Yeşil beyazlılar Acapulco Sports Park’ta kamp çalışmalarıyla güç depoluyor.

Teknik direktör Ahmet Ogan, kondisyoner Doğukan Tuğcu, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Aksa 1. Ligde küme çıkma hedefinde olan Dem’s Cons. Çanakkale’de 2. hazırlık dönemi çalışmalarına 3 Ocak’ta başlayarak 2. Haftayı geride bırakırken 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam ediyor. Aksa 1. lig temsilcisi Dem’s Cons. Çanakkale 13-17 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de kamp yapacak.

4 Günlük kamp

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de 4 günlük kamp yapacak olan Dem’s Cons. Çanakkale sabah akşam olmak üzere günde çift idman yaparak kamp çalışmalarını sürdürecek. Ligin ikinci devresine yönelik yapılan hazırlıklar kamp çalışmaları ile devam edecek olan Dem’s Cons. Çanakkale kamp süresi boyunca antrenmanların dışında 2 de hazırlık maçları yapacak. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarda yer alıyor.

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can ve yönetim kurulu Girne’de kamp yapacak olan takımın çalışmalarını yakından takip ederek futbolcular, teknik kadro ile de yakından ilgilenilerek, takıma yeni katılan oyuncuların kaynaşma ve motivasyonu artırmaya çalışılacak.

Hazırlık Maçları

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de 4 günlük kamp çalışmalarını sürdürecek olan Dem’ Cons. Çanakkale iki hazırlık maçı oynayacak. Dem’s Con’s Çanakkale ilk hazırlık maçında Aksa 1. lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile 14 Ocak Pazar günü Acapulco sahasında, ikinci hazırlık maçında ise Aksa Süper Ligin batı bölgesi ekiplerinden Lefke ile 17 Ocak Çarşamba Acapulco Tesislerinde karşılaşacak.

17 Ocak Çarşamba günü kamp tamamlayacak olan Dem’s Cons. Çanakkale 20-21 Ocak’ta başlayacak olan Northernland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçında Aksa Süper lig ekibi Yeniboğaziçi ile oynayacak.