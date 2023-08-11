Dem’s Cons. Çanakkale Transferlere Devam Ediyor

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi, kadrosuna önemli isimler katmaya devam ediyor.

Yeni sezonda zirveye oynayacak takım yaratmak isteyen Çanakkale Türk Spor Kulübü'nde başkan Süleyman Can yönetimi, anlaşmaya vardıkları futbolculara Futbol Federasyonu’nda resmi imzaları attırmaya devam ediyor.

3 Transfer

Teknik direktör Ahmet Ogan’nın verdiği rapor doğrultusunda istenilen futbolcularla yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varılarak renklerine bağlamaya devam ediyor.

Çanakkale takımın ihtiyaç duyulan mevkiler için transfer döneminde anlaşmaya vardığı kaleci Yusuf Yontar, Erol Adem, Özel Demiriz’den oluşan 3 futbolcuyu daha takım kadrosuna katarak önemli takviyeler yaptı.

Futbol Federasyonu’nda İmzalar Atıldı

Göçmenköy ile anlaşarak deneyimli eldiven Yusuf Yontar’ı bonservisli, Çayönü’nden Erol Adem’i bonservisli, Mutluyaka’dan proje oyuncusu olarak Özel Demiriz’i bonservisli olarak transfer eden Dem’s Cons. Çanakkale’de başkan Süleyman Can, teknik direktör Ahmet Ogan’ın katılımıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzalar atıldı.

Dem’s Cons. Çanakkale başkanı Süleyman Can yönetimi, Uvanç Recaioğlu, Barın Bozak, Anıljan Jorayev’i renklerine bağlayarak ilk resmi transferleri, ardından Orhan Kalaycı, Sami Ergazi, Mehmet Yardımcı, Sezer Sezer kadroya dahil edilmişti.