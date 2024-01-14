Dem’s Cons. Çanakkale'de kamp neşeli başladı

Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale Girne’de kamp girdi. İkinci devre için hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan, kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Oğuzhan Çil, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde yoğun bir şekilde sürdüren Dem’s Cons. Çanakkale’de 2. Hazırlık dönemi çalışmaları için Acapulco Resort Convention Spa Hotel’deki kampa neşeli bir şekilde başladı. Aksa 1. ligde küme çıkma hedefinde olan Dem’s Cons. Çanakkale’de 2. Hazırlık dönemi çalışmalarına 3 Ocak da başlayarak 2 haftalık çalışmaların tamamlamasının ardından 2. Etap çalışmalarına kamp yaparak devam eden yeşil beyazlı ekip Dem’s Cons. Çanakkale, 2. Hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürüyor. Aksa 1. lig temsilcisi Dem’s Cons. Çanakkale 13-17 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’deki kamp çalışmaları sürüyor.

Keyifler Yerinde

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de 4 günlük kamp yapacak olan Dem’s Cons. Çanakkale’de kafile başkanlığını Sporcu Sorumlusu Onur Var, Ramadan Şemsettin, Zihni Öztürk, teknik direktör Ahmet Ogan, kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Oğuzhan Çil, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Fizyoterapist Ali Baletti, Sağlıkçı Soner Sarıdan, malzemeci Zafer Çoban ve 25 futbolcu yer alıyor. Dem’s Cons. Çanakkale teknik direktörü Ahmet Ogan, kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Oğuzhan Çil, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yaparak hazırlanıyor. Dem’s Cons. Çanakkale takımı toplam altı antrenman, iki hazırlık maçı ile çalışmalarına devam edecek. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Başkan Süleyman Can Kamp’ı Ziyeret Ediyor

Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can ve yönetim kurulu Girne’de kamp yapan takımın çalışmalarını yakından takip etmek amacı bugün kampı ziyaret ediyor. Dün kampa gelerek takımın çalışmaları yakından takip eden Asbaşkan Abbas Mendeli’den sonra Başkan Süleyman Can’da kampa gelerek hem çalışmalar hakkında bilgi almak hemde çalışmaları yakından takip etmek ve oynanacak olan Girne Halk Evi hazırlık maçını da izleyecek. Dem’s Cons. Çanakkale’de ligin 2. Devresine yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 17 Ocak Çarşamba günü öğleden sonra tamamlanacak.

Hazırlık Maçları

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de 4 günlük kamp çalışmaları sürdüren Dem’ Cons. Çanakkale iki hazırlık maçı oynayacak. Dem’s Cons Çanakkal ilk hazırlık maçında Aksa 1. Lig ekiplerinden Gine Halk Evi ile 17 Ocak Çarşamba günü Acapulco sahasında yapacak. İkinci hazırlık maçında ise Aksa süper lig ekibi Lefke ile 17 Ocak Çarşamba günü Acapulco sahasında karşılaşacak. 17 Ocak Çarşamba günü hazırlık maçı sonrasında kamp tamamlayacak olan Dem’s Cons. Çanakkale, 20-21 Ocak tarihlerinde Northernland Kıbrıs Kupasında Aksa süper ligi ekibi Yeniboğaziçi ile 1. Tur maçında karşılaşacak.